Чего в реальности опасаются и в Иране, и в Армении?

В Армении — нешуточный «иранский переполох». Спровоцировал его начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Хусейн Багери, который недавно посетил Азербайджан во главе представительной военной делегации. А во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил: «Иран считает Карабах азербайджанской территорией, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Тегеран считает неприемлемым насильственное изменение границ, и всегда находится рядом с Азербайджаном в этом вопросе».

В Армении это заявление иранского военачальника вызвало настоящий шок. В самом деле, у Ирана с Арменией впечатляющая программа сотрудничества, здесь любят при случае заявить, что ценят «взвешенную позицию» Тегерана в Карабахе, и вдруг такое? Да еще из уст начальника генштаба ВС Ирана?

И вот теперь ереванская «Лрагир» возвещает: все в порядке, беспокоиться не о чем! Оказывается, посол Армении в Иране Арташес Туманян встретился с руководителем главного департамента по Евразии Министерства иностранных дел Ирана Голамрезой Багери Могадами. Обсудили «широкий круг вопросов». А затем Голамреза Багери Могадами заявил то, за чем, собственно говоря, и пожаловал к нему Арташес Туманян. Комментируя заявления начальника генштаба ВС Ирана, руководитель главного евразийского департамента МИД Ирана отметил, что официальная позиция Ирана остается неизменной и добавил, что ИРИ продолжает поддерживать переговорный процесс по исключительно мирному урегулированию конфликта. После чего, по мнению «Лрагир», господин Туманян может записать эту беседу себе в актив, а гражданам Армении можно вздохнуть с облегчением и убрать обратно в аптечки пузырьки валерьянки.

Не станем вдаваться в протокольные тонкости и интересоваться, какой именно месседж направили в Иране (где очень любят «зашифрованные» жесты) властям Армении, если ее посла принимал не министр и даже не его заместитель, а руководитель департамента, пусть и главного. Тем более не будем «сыпать соль на раны» и задавать вопросы, а есть ли противоречие между словами Мухаммеда Хусейна Багери, который заявил, что Иран считает Карабах территорией Азербайджана, и заверениями Голамрезы Багери Могадами, что его страна выступает за мирное урегулирование. Может, для господина Туманяна и редакции «Лрагир» это новость, но за мирное урегулирование выступает не только Иран или Франция, но в первую очередь Азербайджан. Иначе наша страна не вела бы переговоров с Арменией.

И самое главное, повод для беспокойства у Армении есть, и немалый. Потому как и визит столь представительной военной делегации ИРИ в Баку, и прозвучавшие в его ходе заявления — верный признак: Ирану далеко не все равно, что по поводу думают к северу от реки Араз. Особенно после визита в Азербайджан советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который и не скрывал, что едет на Южный Кавказ обсуждать иранскую проблематику. О чем именно договорились, в Иране могут только догадываться. В Баку не раз заявляли, что не позволят превратить страну в плацдарм антииранских действий. То есть атаки на Иран с севера, с территории Азербайджана, по всей видимости, можно не опасаться. Другое дело — «мягкая сила», где у нашей страны серьезные возможности повлиять на ситуацию в Иране. Особенно теперь, когда на футбольных матчах тебризского «Трактора» кипят уже далеко не «спортивные» страсти. На фоне восстановленных санкций и нарастающих социальных проблем игнорировать это в Иране позволить себе не могут. Тем более что еще недавно изрядно испортили сами себе положение подпиткой вооруженного религиозного подполья в Азербайджане. И если теперь США обещали Азербайджану в ответ на поддержку их антитегеранского курса нечто существенное, прежде всего в Карабахе…то Тегерану есть о чем беспокоиться. Тем более что и американские дипломаты накануне визита Болтона, и сам Болтон сделали целую серию заявлений по Карабаху, которые не на шутку обнадежили Баку и обеспокоили Ереван. Словом, властям ИРИ самое время наводить мосты с Азербайджаном, посылать туда военные делегации и демонстрировать поддержку. И осознавать при этом, что Азербайджан — не та страна, которую можно надежно «убаюкать» красивыми заявлениями в поддержку. Заявлений хватало и в прошлом, и если Иран намерен обезопасить себя от «сюрпризов», то тут уже нужны не слова и не декларации, а реальные шаги.

А вот это уже не на шутку пугает Армению. Для которой Иран — не просто сопредельное государство. Конечно, вряд ли в Тегеране станут сокращать поставки в Армению лука или картофеля. Крупных экономических проектов, о которых стоило бы беспокоиться, здесь и так не просматривается. Но как нетрудно понять, именно по территории Ирана идут в Армению российские «военные грузы». И если закроется военный «коридор», то тут уже последствия для Еревана могут быть катастрофическими. Не говоря уже о прочих «деликатных» аспектах сотрудничества «древней многострадальной христианской Армении» с «режимом аятолл». Эта «маленькая, но гордая христианская страна» уже давно использовалась и используется Ираном в качестве канала обхода санкций. Болтон, судя по многим «утечкам» с переговоров, требовал от Армении надежно перекрыть иранскую границу. В Ереване упираются: дескать, «страна находится в блокаде». Именно в ответ на эти жалобные стенания Болтон и посоветовал своим ереванским собеседникам добиться урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Но напомним еще раз: в «иранском пасьянсе» есть и такой фактор, как оккупированный Арменией участок границы Азербайджана и Ирана. Этот участок, находящийся по сути дела во внеправовом пространстве, вне какого бы то ни было легального контроля, представляет собой прямо-таки идеальную точку для перемещения через границу чего и кого угодно. И если даже под нажимом США нелегальный транзит через государственную границу Армении и Ирана будет перекрыт, но «черная дыра» на оккупированных землях останется, то весь пограничный контроль на мегринском участке границы (который к тому же осуществляют пограничники России, а не Армении) превращается в этакий «шлагбаум посреди открытого поля». Который ничего не стоит обойти. Понятно и другое: вполне логичным способом решения этой проблемы было бы восстановление контроля законных властей Азербайджана над этим участком границы. Понгятно, что в этом случае Азербайджану есть что обсудить не только с США, но и с Ираном.

Только вот… та ли фигура руководитель главного департамента Евразии МИД Ирана, чтобы посол Армении рассчитывал обсудить и решить с ним столь деликатные вопросы?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az