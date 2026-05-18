В Киевской области уже восстановлены два важных объекта — больница и школа — в рамках сотрудничества с азербайджанской стороной и Ирпенской громадой. Об этом Minval Politika сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Владимирович Калашник.

По его словам, в настоящее время ведётся работа над следующим этапом восстановления, который включает ещё четыре объекта социальной и жилой инфраструктуры.

«Мы искренне благодарны нашим партнёрам за поддержку. Азербайджан является надёжным другом и партнёром Украины и Киевского региона», — отметил он.

Отдельно подчеркивается, что восстановление в Киевской области, включая такие населённые пункты, как Бородянка, осуществляется по принципу комплексного подхода. Речь идёт не только о восстановлении зданий, но и о полноценном возрождении жизни: возвращении жителей, создании комфортной городской среды, развитии общественных пространств, парков и скверов.

В рамках проектов особое внимание уделяется инклюзивности, энергоэффективности и внедрению современных экологических решений, включая использование солнечной и ветровой энергии. Также предусматривается развитие устойчивой инфраструктуры, способной функционировать в условиях возможных перебоев электроснабжения. По словам Калашника, аналогичный подход может быть применён и в будущих проектах восстановления, включая инициативы в Карабахе.

Кроме того, в рамках сотрудничества между Карабахом, Лачином и Ирпенской громадой обсуждаются программы обмена опытом и гуманитарные инициативы. В частности, прорабатывается возможность оздоровления около 100 детей из Киевской области в Азербайджане в летний период, а также приёма детей из Карабаха и Лачина в Украине.