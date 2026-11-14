В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности в связи с ожидаемым усилением ветра. Предупреждение будет действовать с дневных часов 15 ноября до вечера 16 ноября.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, оранжевый уровень опасности объявлен в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гаджигабуле, Хызы, Гусаре, Нефтчале, Агстафе, Газахе, Мингячевире, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане и Гобустане.

В этих районах ожидается северо-западный ветер, скорость которого может достигать 20,8–28,4 м/с.

В остальных районах, для которых объявлен желтый уровень опасности, также прогнозируется усиление ветра.