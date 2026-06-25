В рамках программы «Великое возвращение», реализуемой по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Ханкенди, Ходжавенд, Шушу, Джебраил, Ходжалы и Агдере выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в поселок Кяркиджахан возвращаются 8 семей (34 человека), в поселок Гадрут — 4 семьи (15 человек), в Шукюрбейли — 7 семей (28 человек), в Бёюк Галадяряси — 3 семьи (14 человек), в Баллыджу — 2 семьи (7 человек), в Бадару — 2 семьи (5 человек), в Ханабад — 2 семьи(5 человек), в Гасанриз — 13 семей (53 человека), в Чылдыран — 13 семей (53 человека), а в Вянгли — 4 семьи (23 человека).

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.