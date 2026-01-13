Министерство науки и образования расширяет программы обучения за рубежом. Как сообщает Minval, министерство утвердило список приоритетных специальностей на 2026/2027 академический год в рамках Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях за рубежом на 2022-2028 учебные годы. Уже в следующем году Государство берет не себя финансирование образования азербайджанских студентов по 4121 академической программе в 231 престижном университете, представленных в 33 странах.

Ежегодная квота на обучение по государственной квоте, как прежде, составляет 500 человек. В рамках этой квоты, в зависимости от количества заявок, могут применяться проходные баллы для приоритетных специальностей с целью регулирования конкурентной среды. Следует отметить, что, помимо 15 приоритетных специальностей государственной программы, в этом году расширены возможности в области «Культура и искусство». Так, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество престижных высших учебных заведений, включенных в список по данному направлению.

Но в каких кадрах Азербайджан будет нуждаться в ближайшие годы? Ответ на данный вопрос кроется в раскладке самой программы. Согласно представленным данным, в ближайшей пятилетке правительство выделит средства на обучение ядерщиков. В частности, стипендию смогут получить лица, поступившие в вузы Кореи, Китая, Малайзии, России, США, ОАЭ, Великобритании, Италии Швейцарии и Турции. Среди этих стран больше всего программ определено для университетов стран, являющихся ядерными державами.

Особое значение Азербайджан придает дальнейшей подготовке энергетиков, в том числе в области зеленой энергии.

Кроме того, те, кто планирует продолжить свое обучение в области аэрокосмических наук и астрофизики, смогут претендовать на получение государственной стипендии. Страна остро нуждается в биоинженерах, микробиологах, биотехниках, биологах, химиках, математиках, ученных в области квантовой науки, компьютерных технологий, специалистов в области искусственного интеллекта, компьютерных наук, кибербезопасности, сельского хозяйства, экономики, продовольственного менеджмента и т.д. С полным списком специальностей и приоритетных вузом можно ознакомиться по ссылке.