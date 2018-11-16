«Главными факторами, определяющими вступление Азербайджана в ОДКБ, будут не противостояние Армении, а политическая воля самого Баку и позиция таких стран, как Россия, Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. При необходимости они смогут убедить Армению не действовать вопреки интересам основных участников ОДКБ», — заявил в интервью российскому изданию «Правда.ру» руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

По словам парламентария, вступление Азербайджана в ОДКБ может привести к положительным результатам в процессе урегулирования карабахского конфликта и сближению позиций Армении и Азербайджана.

По его словам, российская сторона, по его мнению, поддержит Азербайджан, если официальные власти страны выразят желание начать переговоры по вступлению в ОДКБ.

Он также напомнил, что новые власти Армении стремятся вступить в НАТО: «Я напомню вам слова Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении. Присутствуя на Trident Juncture 2018, проходящих в Норвегии учениях НАТО, Пашинян сообщил о желании своей страны войти в состав НАТО, оставаясь при этом членом ОДКБ. Более того, армянский политик заявил: «Если для вступления в НАТО Армении всё же придётся выйти из ОДКБ, мы выполним это условие». В последние годы власти Армении усиленно педалируют своё военно-политическое сотрудничество с НАТО, принимая участие в различных программах и мероприятиях Североатлантического альянса, а в самой Армении периодически имеют место различные антироссийские проявления и высказывания», — сказал российский депутат.

Говоря о шумихе вокруг высказывания заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Госдумы Юрия Швыткина, которую армянские политики расценили как обещание российской вооружённой помощи в решении нагорно-карабахского конфликта, Савельев отметил:

«Сразу отмечу, что Юрий Швыткин всего лишь озвучил официальную позицию России, которая тайной никогда не была. Он еще раз озвучил, что наша страна готова обеспечить безопасность Армении как члена ОДКБ в случае военной агрессии против этой страны. Никакие домыслы здесь неуместны. Да, в четырёх городах Армении находятся российские пограничные отряды, которые охраняют армянскую границу с Турцией и Ираном ещё со времен СССР. И все страны-члены организации, включая Россию, в случае агрессии против Еревана согласно договора должны оказать военную поддержку Армении, но не Нагорному Карабаху. Причём отмечу, что прежде, чем применить силу, страны ОДКБ, в соответствии с Договором о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, обязуются мирными (!) средствами разрешать разногласия между собой и с другими государствами.

Опять же повторю: что касается военной поддержки, которую вроде как ожидает от России Ереван в Карабахском конфликте, то это не имеет ничего общего с юридической стороной вопроса, если мы говорим об ОДКБ. Азербайджан и в мыслях не держал нападать на Армению. Военные действия то и дело вспыхивают на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, которая не является армянской территорией. Более того, Нагорно-Карабахская республика сегодня — юридически непризнанное никем, в том числе даже самой Арменией, образование и по факту не может быть членом ОДКБ. Из-за чего тогда весь сыр-бор? Почему Россия или любая другая страна-участник ОДКБ должны вмешиваться в конфликт на азербайджанской земле?», — резюмировал парламентарий.

Minval.az