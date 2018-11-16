Американский еженедельный журнал Time составил список из десяти лучших фильмов 2018 года. Список обнародован на сайте издания.

Список возглавила лента мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона «Рома». В сюжет чёрно-белого фильма вошла история о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов.

Вторую строчку рейтинга занял фильм «Будешь моим соседом?», который посвящён американскому телевизионному актёру, известному в Соединённых Штатах по детской передаче «Соседство мистера Роджерса». Кинолента Пола Шредера «Дневник пастыря» заняла почётное третье место в списке лучших фильмов. В ней рассказывается о спившемся священнике, который озаботился проблемами окружающей среды.

В пятёрке лучших фильмов этого года ленты «Восьмой класс» с Элси Фишер, «Фаворитка» с Эммой Стоун. В десятке также — «Сможете ли вы меня простить?», «Звезда родилась», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Богемская рапсодия» и фильм «Приключения Паддингтона — 2».

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