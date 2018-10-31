«Бидзина Иванишвили и его власть сейчас как осенние мухи, они кусаются, но у них абсолютно нет ни сил, ни возможностей. В Грузии нет ресурсов для беспорядков, они попытались устроить их в Ахалкалаки, в населенном этническими армянами регионе Грузии, однако это единственное место, где им удалось их спровоцировать. Они попытались устроить волнения и в местах, населенных азербайджанцами, но у них ничего не вышло».

Об этом в интервью сайту «Ахар.аз» заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя , комментируя итоги первого тура президентских выборов в Грузии.

Политик убежден, что во втором туре единый лидер от оппозиции Григол Вашадзе победит в пропорции 70% на 30%.

«В первом туре мы победили во всех больших городах Грузии с большим отрывом. Такого результата даже я не ожидал. Оппозиция выиграла в крупных городах с пропорцией 2,5:1, это раз. Во-вторых, впервые в истории все населенные пункты, где проживают этнические азербайджанцы, проголосовали против власти. Это абсолютный провал власти, с другой стороны – это показатель уровня политической зрелости наших азербайджанских сограждан и их мужества. Это сигнал – если азербайджанское население консолидированно проголосовало против власти, это означает, что в Грузии сформировалось гражданское общество, что в Грузии люди хотят равноправия, люди хотят быть частью грузинского общества, и это касается всех – и этнических грузин, и этнических азербайджанцев. Я думаю, что при такой консолидации совершенно разных людей, разных регионов, разного происхождения, преодолеть власти сопротивление не удастся, что бы она не предпринимала», — подчеркнул Саакашвили.

Бывший президент в очередной раз выразил особую благодарность всем азербайджанцам Грузии за активное участие в выборах, отметив, что находился с ними в постоянном контакте.

«У меня было прямое включение по скайпу с городами и селами, населенными этническими азербайджанцами, экс-депутат Рамиз Байрамов проявил огромное мужество, также и Сабина Исмаилова, наш активист, и другие местные лидеры, а главное, что среди азербайджанцев очень много хорошей молодежи, эти люди получают хорошее образование, они хотят быть полноправными хозяевами своей страны, они не хотят быть на птичьих правах и быть в отведенной им традиционной роли. Они сражаются за Грузию, проливают кровь за Грузию, строят Грузию, они хотят участвовать в управлении Грузией. И это нормальное явление, требующее поощрения. Они органическая часть грузинского общества и их голос должен быть услышан. На этих выборах их голос был услышан. Это очень важно. И я считаю это своим личным достижением. Мы смогли консолидировать грузинское общество, и даже «Грузинская мечта» не смогла при всем своем административном ресурсе разобщить грузино-азербайджанское единство. Азербайджанцы имеют большое будущее в Грузии, и это связано с отношением Азербайджана к Грузии. Руководство Азербайджана, несмотря на все последние перипетии последних лет, совершенно потрясающе себя повело, очень мудро, они смогли минимизировать вред от «Грузинской мечты», которая с самого начала пришла с мандатом испортить отношения с Баку. Но, благодаря гибкости азербайджанского руководства, Иванишвили не удалось добиться своих целей», — подчеркнул Саакашвили.

Minval.az