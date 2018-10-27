Супермодель Наоми Кэмпбелл удивила почти шесть миллионов своих подписчиков необычным видео. Обычно звезда публикует снимки со съемок и путешествий. Но в этот раз супермодель показала, как поддерживает себя в форме. Видео тренировки Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram.

Супермодель показала на видео два упражнения, которые она, судя по всему, делает регулярно. На одном видео Кэмпбелл приседает в выпаде с утяжелителем, а на втором поднимает ноги, вися на перекладине.

Пользователи отметили, что с такими тренировками неудивительно, что звезда остается в такой превосходной форме.

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