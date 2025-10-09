В рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц начала работу международная конференция на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц».

На мероприятии начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана, генерал-полковник Али Нагиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам конференции.