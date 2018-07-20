Завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/07/20 21:30
Раздел: Азербайджан, Мир
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