Франция продолжит содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в интересах народов региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Париже.

«Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона», — говорится в заявлении администрации главы Французской Республики, сообщает ТАСС.

Minval.az