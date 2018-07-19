19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, перед зданием Сената в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретил председатель Сената Жерар Ларше.

Глава нашего государства и председатель Сената обошли строй почетного караула.

Президент Ильхам Алиев и председатель Сената Жерар Ларше сделали совместное фото.

Жерар Ларше выразил удовлетворение тем, что вновь видит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сенате Франции. Он отметил значение таких визитов с точки зрения дальнейшего развития двусторонних связей между нашими странами.

Председатель Сената также коснулся сотрудничества между Францией и Азербайджаном в экономической, политической, образовательной, культурной сферах, особо отметил деятельность в Баку Французского лицея, Азербайджано-Французского университета. Он сказал, что это свидетельствует о высоком уровне отношений между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что в очередной раз посетил Сенат Франции. Он отметил, что диалог, проводимый сегодня с Францией на всех уровнях, имеет важное значение для Азербайджана. Глава государства сказал, что Азербайджан считает Францию очень близким для себя партнером, дружественной страной и заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Францией и Азербайджаном, проводимые здесь обсуждения внесут позитивный вклад в соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Европейским Союзом. Председатель Сената выразил надежду на то, что всеобъемлющее Соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписано в ближайшее время. Было подчеркнуто, что Франция очень заинтересована в подписании этого документа.

Во время беседы был отмечен очень высокий уровень межпарламентских связей, подчеркнута необходимость дальнейшего развития этого сотрудничества. Было доведено до внимания, что в рамках группы дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции было проведено множество встреч, взаимных визитов.

На встрече также был обсужден армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский вопрос. Председатель Сената подчеркнул, что Франция намерена продолжить деятельность, направленную на мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Затем президент Ильхам Алиев расписался в золотой книге Сената.

Minval.az