Накануне туристка из Азербайджана погибла в турецкой провинции Мугла, упав с водопада.

Как сообщает 1News со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, 27-летняя азербайджанка Марьям Омарова, отправившаяся в поездку с друзьями, забралась на местный водопад Аладере.

Уточняется, что Омарова потеряла равновесие на скалах и упала с высоты примерно 15 метров.

По сообщениям, другой турист, также поднимавшийся на водопад, увидев, что женщина упала, вызвал скорую помощь.

Тело туристки было доставлено в городскую больницу Фетхие для вскрытия.

Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.

Minval.az