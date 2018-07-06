Российский миллиардер азербайджанского происхождения Вагит Алекперов не смог попасть в новый рейтинг Forbes.

Как передает портал «Россия для всех» со ссылкой на Forbes, на этот раз издание оценило длину яхт российских миллиардеров. У 106 российских миллиардеров были обнаружены яхты 41 наименования.

В сообщении Forbes говорится, что глава «Лукойла» задает основной тренд в этом направлении. Он владеет владеет голландской верфью Heesen Yachts и яхтой Galactica Super Nova, которая в сентябре победила на международном смотре Monaco Yacht Show в категориях «лучшая новая яхта» и «лучший дизайн интерьера». Также Алекперов инвестировал в порт для суперъяхт One Ocean Vell в Барселоне.

Однако, несмотря на это, 70-метровая Galactica Super Nova азербайджанца не попала в список самых длинных в России. Открыл рейтинг Eclipse Романа Абрамовича длиной 162,5 метров, на втором месте Алишер Усманов со своей 156-метров яхтой Dilbar, а на третьем — Андрей Мельниченко и Sailing Yacht A (142,8 м.). Замыкает рейтинг яхта Anastasia Владимира Потанина (75,5 м.).

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