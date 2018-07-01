В поселке Мугтадыр Хачмазского района в море утонули 2 человека.

Как сообщает АПА, тело одного из них – жителя Гусара Алышова Гасана Джавад оглу 2002 г.р. извлечено из воды водолазами МЧС.

Поиски второго купальщика из Губы продолжаются.

Minval.az