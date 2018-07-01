В поселке Мугтадыр Хачмазского района в море утонули 2 человека.
Как сообщает АПА, тело одного из них – жителя Гусара Алышова Гасана Джавад оглу 2002 г.р. извлечено из воды водолазами МЧС.
Поиски второго купальщика из Губы продолжаются.
В поселке Мугтадыр Хачмазского района в море утонули 2 человека.
Как сообщает АПА, тело одного из них – жителя Гусара Алышова Гасана Джавад оглу 2002 г.р. извлечено из воды водолазами МЧС.
Поиски второго купальщика из Губы продолжаются.
Дата: 2018/07/01 20:30
Раздел: Новость, Происшествия
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