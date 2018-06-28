29 мая генеральному консульству России при содействии властей курдского автономного района Ирака удалось возвратить малолетних россиян – Галидовых Софью и Сайму, чья мать является гражданкой Азербайджана.

Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.

По ее словам, мать (гражданка Азербайджана) и отец детей (гражданин России) в настоящее время находятся в следственном изоляторе Службы по борьбе с терроризмом Курдского автономного района Ирака. В их отношении проводится расследование о причастности к террористической деятельности в рядах запрещенной радикальной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

По словам Захаровой, мать решила оставить при себе третьего ребенка — он тоже является гражданином Российской Федерации. Сестры были вывезены на родину из Ирака родителями отца, которым генеральное консульство оказало содействие в прилете в Эрбиль.

Она отметила, что по информации местных властей, младший сын — Галидов Юсуф Гаджимурадович — в настоящее время единственный несовершеннолетний гражданин России, который находится с родителями в местах лишения свободы на территории Ирака.

МИД России отслеживает ситуацию с лицами, предположительно являющимися гражданами России и оказавшимися на территории боевых действий, подчеркнула официальный представитель российского ведомства.

Minval.az