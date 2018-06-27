Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принял участие в заседании организации Черноморского экономического сотрудничества в Армении.

Как сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, М.Мамедгулиев выступил на заседании в Ереване и отметил, что военный конфликт и продолжающаяся оккупация не позволяют полностью использовать экономический и торговый потенциал региона. Замминистра добавил, из-за того, что Армения не прекращает оккупацию азербайджанских земель, это оставляет ее в стороне от торгового, инвестиционного, транспортного, энергетического регионального сотрудничества.

М.Мамедгулиев заявил, что продолжение оккупации земель Азербайджана является сегодня вызывающей сожаление реальностью. Необходимо правильно относиться к вопросам, и называть вещи своими именами.

Minval.az