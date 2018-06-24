Спорт действительно сближает народы. Так происходит и на чемпионате мира по футболу в России.

Корреспондент Trend Максим Цурков, который находится сейчас в Волгограде, совершенно случайно встретился с нигерийцем Odigie Samson Joe. Как оказалось, он учится на медицинском факультете Нахчыванского государственного университета. Он стал скандировать «Азербайджан! Азербайджан! Я из Нахчывана, из Шарура…» и исполнил строчку из песни Тунзали Агаевой «Горжусь тем, что я – азербайджанец».

Кстати, Одиги очень хорошо говорит на азербайджанском языке и с большой любовью отзывается о месте, где учится, о нашей стране. Вот такие встречи на этом большом празднике спорта.





Minval.az