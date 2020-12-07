В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о том, что 5 декабря на территории района Рашаду Исмаилову и Джамале Бабаевой были нанесены увечья.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия.

В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Мехди Исмаилов на почве конфликта ударил топором своего сына Рашада Исмаилова и его жену Джамалю Бабаеву.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Мехди Исмаилов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.

Minval.az