В настоящее время в Азербайджане, Армении и России складывается принципиально новый расклад внутриполитических сил, сказал Sputnik Азербайджан российский политолог Олег Кузнецов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной президентским выборам, прошедшим в России и Армении, а также предстоящим в Азербайджане, прошедшей в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.

По словам Кузнецова, в России все определится не раньше второй половины мая, тогда как в Азербайджане новое правительство будет известно гораздо раньше, где-то в двадцатых числах апреля. И исходя из этого, уже можно будет предполагать, какие будут нюансы корректировки курса Азербайджана на внешнеполитической и внутриполитической аренах.

То есть, отметил он, ситуация в структуре организации избирательного процесса в России и Азербайджане практически идентична. И вот вопрос – большая Россия и маленький Азербайджан – почему такая тождественность?

Конечно же многие могут говорить о том, что это некое наследие Советского Союза. На самом деле это, скорее всего, не так. Дело в том, что социальное устройство и организация жизни двух этих стран в большей степени предопределяет такой вектор, такой тренд развития электорального процесса, нежели какие-либо другие причины.

И в России, и в Азербайджане экономика государственных корпораций в формировании государственного бюджета доминирует. И в этом смысле нет каких-либо физических промышленных групп внутри страны, которые способны содержать и финансировать серьезную оппозицию и Путину в России, и Алиеву в Азербайджане. И ситуация в ближайшие годы вряд ли каким-то образом изменится, сказал эксперт.

Но есть такой нюанс. Наличие доминирующего положения государственного сектора в национальной экономике и отсутствие структур, способных финансировать оппозицию, очень сильно раздражает политических оппонентов России и Азербайджана. Так как объективно нет возможности влияния извне на внутреннюю жизнь страны, нет рычагов давления. И, соответственно, у нынешних властей двух стран нет оснований для того, чтобы идти на какие-то компромиссы, поступаться национальными интересами в отношении иностранных центров силы, сказал Кузнецов.

«И я думаю, что на выборах действующий президент Азербайджана консолидирует вокруг себя более 80% избирателей», — сказал Кузнецов.

Что же до поствыборной Армении, то ситуация в ней сегодня очень запутана, отметил политолог. По его словам, в 2016 году в Армении началась глобальная конституционная реформа. Страна сейчас переживает политико-правовые трансформации. Политические силы внутри этой страны объективно вынуждены приспосабливаться к новым условиям политической игры. Они должны формировать заново новые механизмы участия в политическом процессе.

Ситуация в этой стране сейчас дает возможность предполагать совершенно неожиданные варианты развития ситуации. В том числе и то, что на ключевые должности в стране придут совершенно не те лица, фамилии которых мы привыкли слышать. Какие-то выводы о том, чем завершится конституционная реформа в Армении, можно будет делать не раньше конца мая, считает он.

«Процесс же формирования состава правительства в Армении затянется, так как внутри страны уже сложилось три политических лагеря – проевропейский, проамериканский и пророссийский», — отметил он.

Если раньше пророссийский лагерь доминировал во внутренней политике Армении, то теперь он явно уступает свои позиции. Идет явное усиление двух других лагерей. Это связано с потоками финансирования с разных стран. И если раньше Армения существовала на финансовые потоки России, то теперь имеются и другие потоки. И, естественно, никакая здравомыслящая корпорация не станет вкладывать деньги в объект без получения каких-либо политических гарантий. И европейские инвестиции оказались подтверждены назначением нового президента Армении – гражданина Великобритании, указал политолог.

«Ретроспективное получение североамериканских инвестиций должно определяться тем, что во главе правительства или как минимум во главе министерства финансов должен быть явный ставленник США», — добавил он.

Россия также пытается на ключевую должность премьер-министра лоббировать своего человека. И как только удобная кандидатура между внешними силами будет согласована, тогда и формирование кабинета министров будет идти также по компромиссу. И вот эта необходимость согласования корпоративных интересов совершенно разных корпораций во внутренней политике Армении, попытка найти баланс и компромиссы, она неизбежно потребует гораздо большего количества времени, чем это будет в России или в Азербайджане. Ситуация в России и Азербайджане более стабильна, поэтому круг претендентов на министерские должности уже известен, заключил политолог.

Minval.az