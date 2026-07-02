В Азербайджане предлагается внести изменения в закон «О психиатрической помощи». Одной из самых обсуждаемых нововведений стало право прокурора или должностного лица направлять человека на психиатрическое обследование без его согласия. Однако, по словам специалистов, речь вовсе не о расширении полномочий силовых органов. Всего лишь совершенствуется существующий механизм.

Поправки позволяют прокурору или уполномоченному лицу направить административного нарушителя на психологическое обследование, если промедление с оказанием психиатрической помощи может угрожать его жизни, а также жизни, здоровью или безопасности окружающих. Законопроект ни в коем случае не наделяет прокурора полномочиями отправлять людей в психиатрическую лечебницу. Речь идет исключительно о проведении первичного психиатрического освидетельствования состояния лица, в отношении которого начато административное производство и которое своим агрессивным поведением создает угрозу. Об этом заявил Minval депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов.

По его словам, обращение прокурора или иного уполномоченного лица может быть реализовано только на основе заключения врача-психиатра. Медицинский диагноз в этом случае устанавливается не правоохранительными органами, а независимыми медиками и врачебной комиссией. При отсутствии медицинской необходимости такая процедура немедленно прекращается.

По действующей норме закона, решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании во всех случаях принимает именно суд, подчеркнул парламентарий. А вот новый законопроект также предусматривает хранение данных о психиатрической помощи и отказе от лечения в единой электронной медицинской карте. При этом законные представители пациентов смогут получать необходимую информацию по письменному запросу в течение двух рабочих дней. По мнению депутата, эти изменения помогут лучше защитить права пациентов, устранив правовые пробелы и повысив уровень общественной безопасности с учетом современных цифровых технологий.

«Тут не говорится о принудительном лечении. Вообще-то, в международном праве принудительная госпитализация не является абсолютным нарушением прав человека, если она обоснованно применяется как крайняя мера в исключительных случаях и сопровождается строгими правовыми гарантиями. И вот в этом плане данное положение находит свое отражение в международном праве, в частности, в практике Европейского суда по правам человека», — отметил собеседник.

По его словам, принудительная госпитализация законна только при соблюдении следующих условий: у человека должно быть зафиксировано серьезное психическое расстройство, что констатируется медкомиссией. Помимо этого, расстройство должно представлять реальную опасность для самого человека и окружающих. В этом случае лечение возможно только в условиях стационара.

При этом Аллахверанов подчеркивает, что в обществе начали неверно трактовать данный законопроект. В частности, некоторые считают, что прокурор сможет самостоятельно направлять людей на принудительное лечение. Однако это не так, прокурор вправе лишь инициировать направление на психиатрическое обследование при наличии предусмотренных законом оснований, тогда как решение о принудительной госпитализации и лечении, как и прежде, принимает только суд.

В свою очередь, как пояснил Minval директор Центра психического здоровья, профессор Фуад Исмаилов, оказание психиатрической помощи без согласия пациента существует в азербайджанском законодательстве уже более двух десятилетий.

«В 11-й статье указанного закона от 2001 года прямо указано, что основанием для недобровольной психиатрической помощи является непосредственная опасность человека с психическим расстройством для себя или окружающих. Эта норма существовала всегда. Сейчас закон лишь уточняет механизм ее применения», — отметил специалист.

По его словам, нововведение касается прежде всего случаев административных правонарушений: «Допустим, человек грозится причинить себе вред или ведет себя крайне агрессивно по отношению к другим. В такой ситуации прокурор в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении сможет направить его на обследование. Но это не означает автоматическую госпитализацию или лечение», — подчеркнул Исмаилов.

Он обращает внимание, что окончательное решение всегда остается за врачебно-психиатрической комиссией. Ни прокуратура, ни полиция не принимают решение о недобровольном лечении. Они могут лишь в рамках своих полномочий направить человека на принудительное обследование. Только специалисты определяют, имеются ли медицинские показания для недобровольной госпитализации.

В качестве примера эксперт приводит ситуации, когда человек систематически проявляет немотивированную агрессию на работе или в общественных местах, конфликтует с окружающими, занимается автохулиганством и создает реальную угрозу безопасности.

По словам Исмайлова, предпосылок для внесения поправок было очень много. В качестве примера он напомнил случай Ахмеда Ахмедова, который 13 февраля 2024 года с особой жестокостью убил пятерых членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

«Это классический случай. Дело в том, что до этого он неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за нарушений общественного порядка, которые относятся к административным правонарушениям. Однако отсутствие легальных механизмов направления на недобровольное обследование не давало оснований для его принудительной госпитализации и лечения. Однажды, будучи госпитализированным в психиатрическую больницу, Ахмед был через сутки выписан по требованию отца, которого он впоследствии зарубил. Почему? Потому, что не было направления на недобровольную помощь. То есть врачи настоятельно рекомендовали продолжить лечение, но он забрал его на следующий день, сказав, что «мой сын здесь не будет лечиться, он сам не хочет», они с сыном подписали заявление и ушли. Ахмед никого еще не убивал, но если бы тогда существовала вот эта норма закона, то трагедии могло бы не быть», — отметил профессор.

Изменения можно применить и к другим ситуациям. Например, когда сотрудник в какой-то организации проявляет немотивированную агрессию по отношению к окружающим, своим неуправляемым поведением дестабилизирует работу всего коллектива, угрожает расправой своим коллегам, совершает абсурдные поступки. То же самое касается особо враждебного поведения соседей, которые держат в страхе всех жильцов дома, бросают мусор на головы людей или умышленно прокалывают шины автомобилям. Во всех этих случаях встает вопрос об угрожающем жизни и здоровью поведении, которое может быть вызвано расстройством психики.

Кроме изменения, касающегося недобровольной госпитализации, предусматривается и ряд других нововведений.

Так, вся информация о психиатрической помощи — диагнозах, обследованиях и лечении будет храниться в системе электронной медицинской карты. Пациенты смогут самостоятельно получать доступ к этим данным, а их законные представители — лишь по письменному запросу. Эти конфиденциальные данные будут специальным образом защищены и посторонним лицам они будут не доступны.

Отказ пациента от лечения также будет фиксироваться в электронной системе. Кроме того, лица, проходящие принудительное лечение по решению суда, будут содержаться отдельно от остальных пациентов психиатрических стационаров.

В психиатрических учреждениях также усиливаются специальные меры безопасности для пациентов, представляющих непосредственную угрозу для себя или окружающих. Еще одно изменение касается случаев недобровольной госпитализации до решения суда. Руководство психиатрического учреждения будет обязано незамедлительно уведомить об этом близких родственников или законного представителя пациента, а также прокурора либо уполномоченный государственный орган, который направил пациента на обследование.

По словам профессора Исмаилова, эти поправки являются лишь частью более масштабной работы по модернизации законодательства, которая должна быть проведена, поскольку Закон «о психиатрической помощи», принятый больше 25 лет назад, во многом устарел.