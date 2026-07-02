Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью массированного ночного удара России стал Киев.

По его словам, по территории Украины было выпущено около 70 ракет различных типов, включая баллистические, а также почти 500 ударных беспилотников. Часть воздушных целей удалось перехватить силам ПВО.

В Киеве повреждены более 20 объектов, в том числе жилые дома, станция экстренной помощи, научный институт, гостиница и предприятие. По последним данным, погибли 13 человек, более 90 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Зеленский также призвал западных партнеров ускорить поставки систем ПВО и принять решения по дополнительным комплексам Patriot.