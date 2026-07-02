На сегодняшний день в мире насчитывается до 15 тысяч военных самолетов. Со временем, предположительно, в ближайшие 30 лет, их место займут беспилотные аппараты, что станет «революцией» в сфере авиации.

Об этом сказал глава правления одной из ведущих оборонных компаний Турции — Baykar Сельчук Байрактар на встрече с группой участников саммита Парламентской ассамблеи НАТО в Национальном технологическом центре имени Оздемира Байрактара в Стамбуле, сообщает «Азертадж».

Он провел параллели между разработкой турецкого беспилотного военного самолета KIZILELMA и созданием компьютерной программы, победившей 20 лет назад чемпиона мира по шахматам.

«Чемпион мира потратил не менее 40 лет на то, чтобы взойти на шахматный трон, однако не устоял перед машиной размером с холодильник. Сегодня того же результата достигают обычные приложения в мобильном телефоне. То же самое можно сказать и о беспилотном самолете, системы которого способны на много большее, нежели опытный пилот», – считает С.Байрактар.

По его словам, еще одним преимуществом дронов является сравнительная дешевизна.

Кроме того, отпадает необходимость в программах обучения пилотов, которые занимают до 10 лет: «Не стоит забывать и о риске гибели пилота. Человеческий фактор, фактически, самый затратный в авиации».