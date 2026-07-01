Очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан проходит в момент, когда геополитическая карта Евразии стремительно меняется. Конфликты на Ближнем Востоке, кризис традиционных логистических маршрутов и растущая потребность Европы в надежных партнерах заметно повышают значение Среднего коридора, ключевым звеном которого является Азербайджан. В этих условиях Брюссель все отчетливее осознает, что Баку сегодня — это не только гарант энергетической безопасности, но и один из важнейших геополитических партнеров региона. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал политический аналитик Сахиль Искандеров.

По словам эксперта, нынешний визит следует рассматривать в контексте развития отношений между Азербайджаном и Европейским союзом за последние годы. Он напомнил, что три года назад именно по просьбе Евросоюза Азербайджан согласился увеличить поставки газа европейским потребителям. Кроме того, нынешняя поездка главы Еврокомиссии стала логическим продолжением мартовского визита председателя Европейского совета Антониу Кошты, а также недавнего визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Как отмечает аналитик, все эти контакты происходят на фоне серьезных геополитических потрясений, которые вновь продемонстрировали уязвимость мировой экономики перед кризисами и необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов и грузов.

«Последние события на Ближнем Востоке еще раз доказали, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Глобальная экономика нуждается в альтернативных транспортных и логистических маршрутах, и именно поэтому значение Среднего коридора сегодня существенно возросло», — подчеркнул Искандеров.

По его словам, именно Азербайджан является ключевым государством этого проекта.

«Без участия Азербайджана Средний коридор не сможет полноценно функционировать. Более того, руководство Азербайджана еще много лет назад увидело перспективность этого направления и последовательно инвестировало в развитие соответствующей инфраструктуры», — отметил эксперт.

При этом он считает, что Европейский союз в свое время недооценил потенциал проекта. По словам Искандерова, Брюссель не только не оказал необходимой политической и финансовой поддержки развитию транспортных инициатив Азербайджана, но в ряде случаев фактически препятствовал их реализации.

Сегодня, считает аналитик, ситуация изменилась.

«Евросоюз уже прекрасно понимает, что Азербайджан — это не только важнейший участник обеспечения энергетической безопасности Европы, но и надежный партнер в создании альтернативных транспортных и логистических маршрутов», — сказал он.

Эксперт обращает внимание, что в последние месяцы европейские структуры заметно активизировали интерес к развитию Среднего коридора.

По его мнению, теперь Брюсселю предстоит сделать следующий шаг — воспринимать Азербайджан как полноценного геополитического партнера не только в энергетике, но и в вопросах транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и региональной безопасности. При этом Искандеров подчеркивает, что развитие сотрудничества должно строиться на взаимной ответственности.

«Азербайджан всегда добросовестно выполнял взятые на себя обязательства. Однако в ряде случаев мы не видели аналогичного подхода со стороны европейских партнеров», — отметил он.

В качестве примера эксперт привел строительство железной дороги Баку—Тбилиси—Карс. По его словам, европейские институты тогда не только отказались участвовать в финансировании проекта, но и не оказали ему необходимой политической поддержки.

Аналогичная ситуация, по мнению аналитика, сложилась и после того, как Баку согласился увеличить экспорт газа в Европу.

«Президент Азербайджана неоднократно говорил, что расширение поставок требует строительства новых трубопроводов и серьезных инвестиций. Однако европейская бюрократия предпочла переложить финансовые и политические риски исключительно на страны-участницы проекта», — подчеркнул Искандеров.

По его словам, Азербайджан фактически создал необходимую инфраструктурную базу за счет собственных ресурсов, однако дальнейшее расширение подобных проектов требует полноценного участия всех заинтересованных сторон.

Эксперт считает, что нынешний визит Урсулы фон дер Ляйен может стать возможностью исправить существующие недостатки. По его мнению, прежде всего речь может идти о практических договоренностях в сфере энергетики, транспортных коммуникаций, логистики, цифровой инфраструктуры и новых технологических проектов.

Особое внимание Искандеров уделяет роли Азербайджана в формировании новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе. Он напоминает, что после восстановления территориальной целостности именно официальный Баку выступил с инициативой мирного урегулирования отношений с Арменией.

«Азербайджан является редким примером государства, которое после победы предложило своему бывшему противнику мирную повестку. Именно благодаря политике Баку мирный процесс на Южном Кавказе получил реальные перспективы», — считает эксперт.

При этом он отмечает, что армянское руководство постепенно приняло новую региональную реальность, тогда как часть европейских политических кругов по-прежнему придерживается старых подходов. Отдельные заявления Европарламента и некоторых европейских структур зачастую противоречат официальным заявлениям ЕС о поддержке мирного процесса.

«Мы регулярно слышим слова о поддержке мира, однако конкретные действия далеко не всегда соответствуют этим заявлениям. Иногда складывается впечатление, что отдельные силы в Европе продолжают придерживаться прежней односторонней линии», — отметил Искандеров.

Именно поэтому, считает эксперт, большое значение будет иметь не только сам факт визита главы Еврокомиссии, но и ее заявления как в Баку, так и в Ереване.

«Нередко европейские чиновники делают в Азербайджане одни заявления, а затем, посещая Армению, используют совершенно иную риторику. Важно оценивать не слова, а реальные подходы и конкретные решения», — подчеркнул он.

Отдельно эксперт остановился на возрастающей роли Азербайджана в условиях формирования нового мирового порядка. По его мнению, многовекторная внешняя политика республики становится одним из главных факторов ее международного авторитета. Искандеров напомнил, что во время недавнего кризиса на Ближнем Востоке Азербайджан сыграл важную гуманитарную роль, обеспечив безопасную эвакуацию граждан различных государств. Подобные действия вновь подтвердили высокий уровень доверия к Азербайджану со стороны международного сообщества.

«Сегодня проводить действительно независимую, сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику становится все сложнее. Тем не менее Азербайджан успешно демонстрирует, что такая модель возможна», — заявил аналитик.

Он убежден, что государства, заинтересованные в укреплении своих позиций на Южном Кавказе, неизбежно будут строить отношения с Азербайджаном исключительно как с равноправным партнером.

«Другого подхода Азербайджан никогда не принимал и принимать не будет. Все основывается на нормах международного права, а Баку последовательно выполняет свои обязательства и вправе ожидать такого же отношения от партнеров», — отметил Искандеров.

В заключение эксперт обратил внимание еще на одно перспективное направление сотрудничества. По его мнению, Евросоюзу следует значительно активнее развивать взаимодействие с Азербайджаном в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и высокотехнологичной промышленности.

«Если Евросоюз действительно заинтересован в долгосрочном стратегическом партнерстве с Азербайджаном, он должен быть готов не только развивать торговлю и инфраструктуру, но и делиться современными технологиями и передовыми разработками. Именно это способно вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень», — резюмировал Искандеров.