Ведущие страны Евросоюза фактически признали неизбежность платежей Ирану и Оману за проход их танкерами Ормузского пролива, хотя официально об этом пока не заявлено. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ряд ведущих европейских стран сейчас признает, что судам, проходящим Ормузский пролив, придется платить за проход Ирану и Оману», — сообщило агентство со ссылкой на дипломатические источники.

Оно отметило, что эта позиция пока не заявлена европейцами, как официальная, поскольку США все еще пытаются выторговать свободный проход через Ормуз, а европейские страны на словах говорят о готовности принять участие в разминировании пролива.

Пока не ясно, какой размер платежей в Европе воспринимают как приемлемый, но с самой идеей оплаты там уже фактически смирились.