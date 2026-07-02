Меры безопасности в связи с намеченным на 7-8 июля в Анкаре саммитом лидеров НАТО охватят не только турецкую столицу, но и многие прилегающие провинции.

Об этом сказал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, сообщает «Азертадж».

По его словам, в целом по стране задействовано 56 288 сотрудников правоохранительных органов, из которых 48 841 представители полиции, 7 447 — жандармы.

«На улицах турецких городов в дни саммита будут дежурить 4 405 нарядов. Непосредственно на маршруте между аэропортом «Эсенбога» и Президентским комплексом, где пройдет основное заседание лидеров, будут дежурить 3 926 сотрудников полиции. На участке же маршрута от Анкарского аэропорта до Президентского комплекса будут задействованы еще 1 742 человека», — отметил он.

М.Чифтчи назвал также особо важными меры кибербезопасности.

«Мы придаем киберпространству не меньшее значение, чем ситуации на улицах и площадях. Для круглосуточного виртуального мониторинга выделено дополнительно 639 сотрудников МВД», — рассказал глава МВД, напомнив, что схожие меры безопасности принимались и в ходе предыдущих саммитов НАТО.