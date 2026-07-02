План подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» был разработан по поручению государственных органов Украины. Об этом, как сообщает Deutsche Welle, говорится в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Германии.

Главным фигурантом дела о подрыве «Северных потоков» является гражданин Украины Сергей К., который, по данным следствия, в 2022 году служил офицером в украинской армии. Прокуратура утверждает, что он вместе с другими военнослужащими разработал план диверсии по приказу украинских госорганов, чтобы прекратить поставки российского газа и лишить Москву доходов от его экспорта.

Сергея К. задержали летом 2025 года в Италии, сейчас он находится под стражей в Гамбурге. Ему вменяют соучастие в военном преступлении, подрыв с использованием взрывчатки, разрушение объектов инфраструктуры и нарушение работы общественных предприятий.

Взрывы на трех из четырех ниток «Северного потока» и «Северного потока-2» произошли в сентябре 2022 года. На тот момент газ по ним не транспортировался: «Северный поток» уже был остановлен, а «Северный поток-2» так и не ввели в эксплуатацию. Ответственность за диверсию до сих пор никто официально не взял.