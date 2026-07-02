Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон несет основную финансовую нагрузку в НАТО, не получая от этого никакой выгоды. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«США на данный момент тратят на НАТО больше любой другой страны ради их же защиты, не получая от этого никакой выгоды», — отметил американский лидер.

Трамп также привел данные о расходах стран альянса за период с 2014 по 2025 год. По его словам, США за это время потратили на НАТО около 999 млрд долларов. Для сравнения, Великобритания потратила 90,5 млрд долларов, Франция — 66,5 млрд, Италия — 48,8 млрд, а Польша — 44,3 млрд долларов.

«Возмутительно», — резюмировал президент США.

Ранее Вашингтон неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО, указывая на недостаточный уровень их оборонных расходов и призывая увеличить вклад в коллективную безопасность.