Систематические удары ВСУ по аэродромам, портам, логистике и ПВО в Крыму направлены на изоляцию российских войск и лишение РФ возможности маневра. Об этом в интервью Delfi.lt заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, украинская кампания стала эффективнее благодаря качеству дальнобойного оружия. Ходжес отметил, что доступ в Крым по суше ограничен Керченским мостом и двумя направлениями на севере полуострова, а ВСУ уже способны поражать не только мосты, но и колонны с российской логистикой.

«Я думаю, Украина нашла выход», — сказал генерал.

При этом Крымский мост, по его мнению, уже не является главным военным приоритетом, поскольку россияне, как считает Ходжес, почти не используют его для тяжелой техники. Однако его разрушение стало бы сильным имиджевым ударом по Путину.

Ходжес подчеркнул, что главная задача Украины — сделать Крым не активом, а проблемой для России: лишить РФ возможности использовать полуостров для действий флота, авиации, ПВО, ракетных систем и снабжения.

По его словам, только после резкого ослабления российской обороны могут появиться условия для высадки украинских сил — через спецоперации, инфильтрацию или другие способы. При этом генерал отметил, что спешить не нужно, чтобы избежать больших потерь.

Ходжес считает, что удары по логистике уже могут вынуждать российские войска пересматривать свои позиции на юге Украины. Он также заявил, что российская армия несет серьезные потери, тогда как Украина снижает риски для своих военных за счет дронов, РЭБ и создания широкой зоны поражения.

По словам генерала, оперативная цель Украины — разрушение российской логистики и работа над освобождением Крыма, а стратегическая — удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ.