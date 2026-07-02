Вооруженные силы Ирана дадут быстрый и решительный отпор в случае любого вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Центральной базы «Хатам аль-Анбия» (высший оперативный орган ВС исламской республики).

В командовании подчеркнули, что стратегически важная водная артерия «не является игровой площадкой для американских агрессоров», сообщает ИРНА.

«Любое вмешательство США в Ормузском проливе встретит решительную и молниеносную реакцию со стороны вооруженных сил», — отмечается в коммюнике.