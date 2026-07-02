Армения начала самостоятельно восстанавливать участки железных дорог к границам с Азербайджаном и Турцией и ведет юридические консультации с компанией «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга после заседания правительства.

«Мы уже начали процессы, которые направлены на восстановление участков железной дороги Гюмри — Ахурик (к границе с Турцией — ред.) и у Ересха (на границе с Азербайджаном — ред.), и мы реализуем эти работы. Что касается остальных участков — мы продолжим рабочие обсуждения, в том числе и с российскими коллегами, и наши позиции не изменились и не изменятся», — сказал он.

При этом премьер не ответил прямо, будут ли эти участки изъяты из концессии ЮКЖД.

«Это наши железные дороги, наша собственность, и мы должны управлять своей собственностью. Детали не могу представить, потому что должны решить эти вопросы в ходе юридических консультаций и рабочих обсуждений. Могу сказать, что во все эти процессы ЮКЖД вовлечена, они знают о том, что происходит», — сказал Пашинян.