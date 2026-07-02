Бельгия рассчитывает объявить о закупке средств ПВО на 3,1 млрд евро на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных военных чиновников.

«Бельгия намерена закупить 10 норвежских систем ПВО NASAMS и 20 немецких систем ПВО ближнего радиуса действия Skyranger на общую сумму 3,1 млрд евро», — сообщило агентство.

Как отмечает Reuters, Брюссель сможет объявить о закупках на саммите НАТО, если они до этого будут утверждены бельгийским правительством.