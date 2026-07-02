Не только Россия, но и другие страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Беларусь, Казахстан и Кыргызстан — считают, что курс Армении на сближение с Евросоюзом создает серьезные экономические риски для объединения. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Не только для России, наши союзники — Казахстан, Беларусь и Кыргызстан также считают, что начало процесса сближения Армении с Евросоюзом создает серьезные риски для экономической безопасности других четырех членов Евразийского экономического союза», — указал замминистра.

По словам Галузина, эти два интеграционных объединения принципиально несовместимы. «Евразийский экономический союз отличается по своей регуляторной и законодательной базе радикально, кардинально и полностью от Европейского союза», — подчеркнул он. Поэтому начало процесса вступления в ЕС для страны, остающейся членом ЕАЭС, «уже само по себе для России неприемлемо», добавил замминистра.

Галузин отметил, что доля армянского экспорта, в том числе продукции агропромышленного комплекса, в Россию и другие страны ЕАЭС исчисляется десятками процентов, а по ряду позиций стремится к 90-100%. По его мнению, армянскому руководству следует «объяснить населению страны, какие преференции будут утрачены в случае вступления в Евросоюз». Дипломат также подчеркнул, что Москва рассчитывает на проведение в Армении референдума, на котором граждане страны могли бы высказаться о перспективе членства в ЕС.