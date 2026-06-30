Предупреждения Владимира Зеленского в адрес Минска с требованием отключить ретрансляторы, используемые российской стороной, переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Москве и последовавший практически сразу визит белорусского лидера в Пекин стали частью одной политической цепочки, вызвавшей множество вопросов. Является ли поездка к Си Цзиньпину попыткой заручиться дополнительной поддержкой на фоне растущей напряженности вокруг Беларуси и какую роль в этой ситуации готов играть Китай, в интервью Minval Politika объяснил политический аналитик Дмитрий Бридже.

— Можно ли рассматривать такую последовательность событий как совпадение, или Минск пытается заручиться поддержкой Пекина на случай дальнейшей эскалации? Зачем Лукашенко отправился к Си?

— Я бы не рассматривал эту последовательность как простое совпадение. В дипломатии такие маршруты редко бывают случайными, особенно когда речь идет о Минске, Москве и Пекине в момент роста военной напряженности вокруг Беларуси. Лукашенко после переговоров с Путиным отправился к Си Цзиньпину не только ради экономической повестки, но и в поисках политической страховки.

Беларусь сегодня находится в очень сложной позиции. С одной стороны, она остается военным и стратегическим союзником России, предоставляет Москве инфраструктурную глубину, участвует в союзной военной архитектуре и фактически включена в российский контур безопасности. С другой стороны, прямое вступление Беларуси в конфликт против Украины стало бы для Минска крайне опасным сценарием. Это создало бы риск украинских ударов по белорусской территории, нанесло бы ущерб промышленности, нефтеперерабатывающим заводам, логистике, внутренней стабильности и самой власти Лукашенко.

Поэтому визит в Китай — это попытка расширить пространство для маневра. Лукашенко показывает, что Беларусь не является исключительно российским партнером и имеет еще один крупный внешний центр опоры — Китай.

Для Минска это важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, китайская поддержка повышает дипломатическую цену давления на Беларусь. Во-вторых, Пекин может стать важным каналом международной легитимации, особенно в условиях западных санкций. В-третьих, Китай остается для Беларуси экономической и технологической опорой благодаря промышленной кооперации, логистике, инвестициям и проекту «Великий камень».

Однако не стоит преувеличивать значение этой поездки. Лукашенко не просит у Китая военного зонтика в классическом понимании. Он стремится обеспечить политический баланс. Его задача — показать Москве, что Минск остается союзником, Киеву — что Беларусь не заинтересована в прямом столкновении, а Западу — что давление на Минск уже нельзя рассматривать исключительно через российско-белорусскую призму. Китайский фактор становится частью белорусской стратегии выживания.

— Насколько поездка Лукашенко к Си Цзиньпину может быть связана с обсуждением вопросов региональной безопасности? Может ли Китай выступить для Минска своего рода политическим гарантом в условиях растущей напряженности вокруг Беларуси?

— Безусловно, вопросы региональной безопасности были одним из ключевых подтекстов визита. Даже если официально акцент делается на торговле, промышленности, инвестициях и сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь», реальная повестка значительно шире. Когда лидер Беларуси прилетает в Пекин сразу после закрытых переговоров с Владимиром Путиным и на фоне угроз со стороны Киева, такая встреча автоматически становится элементом кризисной дипломатии.

Китай действительно может выступить для Минска политическим, но не военным гарантом. Это принципиально разные вещи. Пекин не станет брать на себя обязательства защищать Беларусь военным путем, как это делает НАТО в отношении своих членов или Россия в рамках союзнических обязательств. Китай действует иначе: он формирует политический вес, дипломатический щит и международную рамку, в которой Беларусь получает дополнительную субъектность.

Формулировки о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси в китайской дипломатии имеют вполне конкретное значение. Это не просто ритуальная фраза. В данном случае она свидетельствует о том, что Пекин не заинтересован в дестабилизации Беларуси, превращении ее территории в полноценный театр военных действий или расширении конфликта на северном направлении. Для Китая Беларусь — это не только союзник России, но и важный евразийский узел, связанный с логистикой, промышленностью, транзитом и китайским политическим присутствием в Восточной Европе.

Вместе с тем китайские политические гарантии будут весьма осторожными. Пекин готов поддерживать Минск в вопросах суверенитета, стабильности и противодействия внешнему давлению, однако не станет поощрять шаги, способные привести к неконтролируемой эскалации. Китайская стратегия заключается не в расширении войны, а в управлении конфликтами, сохранении торговых связей и укреплении собственного влияния без прямого военного вовлечения.

— Какую роль сегодня играет Китай в треугольнике Москва — Минск — Пекин? Заинтересован ли Си Цзиньпин в том, чтобы Беларусь оставалась вне прямого военного столкновения, или Пекин готов поддерживать любые решения своих союзников?

— В треугольнике Москва-Минск-Пекин Китай играет роль стратегического балансировщика и внешнего стабилизатора. Россия остается для Беларуси главным военным и политическим союзником, однако Китай становится вторым крупным центром силы, обеспечивающим Минску экономическую устойчивость, дипломатическую поддержку и возможность не раствориться полностью в российской повестке.

Для Москвы укрепление китайско-белорусских отношений не представляет угрозы, поскольку происходит в рамках общей евразийской и антизападной логики. Для Минска же это способ избежать полной зависимости от одного центра силы. Лукашенко традиционно строит внешнюю политику на принципе баланса. Если раньше он пытался балансировать между Москвой и Западом, то теперь — между Москвой и Пекином, хотя возможности для диалога с Европой существенно ограничены.

На мой взгляд, Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы Беларусь оставалась вне прямого военного столкновения. Вовлечение Минска в конфликт создало бы для Китая сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, это означало бы дальнейшее расширение войны в Европе, что противоречит китайской риторике о стабильности и политическом урегулировании. Во-вторых, под угрозой оказались бы китайские экономические интересы в Беларуси и евразийской логистике. В-третьих, это усилило бы давление Запада на Китай как на покровителя российско-белорусского блока.

Поэтому нельзя говорить, что Китай готов поддерживать любые решения своих союзников. Пекин поддерживает партнеров лишь в рамках собственной стратегии, основанной на принципах стабильности, суверенитета, устойчивости к санкционному давлению, многополярности и контроля над эскалацией. Если действия Минска или Москвы будут вести к резкому расширению конфликта, Китай, скорее всего, не станет публично их осуждать, но будет работать на сдерживание, поскольку хаос в Восточной Европе не отвечает его интересам.

Именно в этом и заключается роль Пекина: он не заменяет Россию как военного гаранта Беларуси, но создает дополнительный политический контур, ограничивающий пространство для наиболее радикальных сценариев.

— Можно ли считать визит Лукашенко в Пекин дипломатическим сигналом Западу и Украине о том, что любые попытки усилить давление на Минск будут рассматриваться уже не только через призму отношений с Россией, но и с учетом китайского фактора?

— Да, такой сигнал вполне очевиден. Визит Лукашенко в Пекин демонстрирует, что давление на Минск уже нельзя рассматривать исключительно как вопрос российско-белорусских отношений. Беларусь стремится показать, что за ней стоит не только союз с Москвой, но и стратегическое партнерство с Китаем, сопровождаемое публичной поддержкой со стороны Си Цзиньпина.

Для Украины это прежде всего сигнал сдерживания. Минск пытается дать понять, что возможные удары по белорусской территории или дальнейшее усиление давления могут иметь не только военные, но и дипломатические последствия. Разумеется, Китай не станет вступать в конфликт из-за Беларуси, однако сам факт его политической поддержки повышает цену потенциальной эскалации.

Для Запада этот сигнал еще шире. Лукашенко демонстрирует, что санкции, изоляция и попытки дипломатического давления не привели к полной изоляции Беларуси, поскольку она встроена в альтернативную систему международных связей, включающую Россию, Китай, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, а также евразийские логистические и промышленные проекты. Тем самым Минск стремится показать, что не оказался в международной изоляции, а переориентировал свою внешнюю политику.

Вместе с тем возможности такого сигнала не стоит переоценивать. Китайский фактор не делает Беларусь неуязвимой. Если Минск окажется напрямую вовлечен в боевые действия, Киев будет принимать решения, исходя прежде всего из военной логики. Запад также будет оценивать не китайские заявления, а конкретные действия Беларуси — использование инфраструктуры, военных объектов, обеспечение логистики, размещение российских сил и степень участия в военной операции.

Поэтому визит Лукашенко к Си Цзиньпину следует рассматривать не как гарантию безопасности, а как дипломатический инструмент сдерживания. Минск пытается повысить политические ставки, расширить круг внешних игроков, вовлеченных в белорусскую повестку, и показать, что Беларусь является не только западным флангом России, но и частью более широкой евразийской стратегии Китая.