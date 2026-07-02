С 1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения для украинских беженцев. Государство больше не оплачивает проживание большинства жителей центров коллективного размещения, объясняя это тем, что большинство украинцев уже работают и способны обеспечивать себя самостоятельно.

Бесплатное проживание сохранят лишь отдельные категории: люди с инвалидностью, беременные женщины, пенсионеры без польской пенсии и родственников в стране.

По оценкам руководителей центров, изменения затронут около 40% их нынешних жителей, прежде всего одиноких матерей с детьми. Правозащитники предупреждают, что часть семей рискует остаться без жилья, поскольку не может позволить себе аренду.

Власти Польши заявили, что наиболее сложные случаи будут рассматриваться индивидуально. Кроме того, готовятся законодательные изменения, которые должны гарантировать детям право на проживание в таких центрах без дополнительной оплаты. Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк заверила, что никто из нуждающихся не останется без помощи.