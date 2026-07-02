Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал белорусов воздержаться от поездок в приграничные области России после атаки беспилотника ВСУ на автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, в Брянской области.

«Президент [Беларуси Александр Лукашенко] неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. <…> Уважаемые соотечественники, воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция», — приводит его слова агентство БелТА.

Вольфович отметил, что рейс был организован частным оператором. «Гарантировать такую безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня», — добавил он.