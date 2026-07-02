Европа на фоне ухудшения отношений с США начинает осознавать, насколько полезной может быть Турция; как ожидается, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите НАТО в Анкаре продемонстрирует, насколько важна его страна для альянса, сообщает Bloomberg. Саммит блока пройдет 7-8 июля.

По словам дипломатов, образ сильного лидера, пользующего уважением американского президента Дональда Трампа, потенциально делает Эрдогана способным удержать саммит НАТО в нужном русле в то время, когда большинство других европейских лидеров конфликтуют с главой Белого дома.

Кроме того, Турция стала крупным поставщиком военной техники в Европу, которая вооружается на фоне конфликта на Украине и давления со стороны Трампа. В прошлом году около 56% продаж вооружений Анкарой пришлось на США, Европу и других западных союзников.