Кыргызстан обратился к Азербайджану, России, Казахстану, Беларуси, Узбекистану и Туркменистану с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива на фоне риска возможного дефицита. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики республики.

В ведомстве сообщили, что официальные обращения уже направлены в адрес компетентных государственных органов указанных стран. Одновременно Бишкек ведет переговоры по диверсификации импорта и расширению международного сотрудничества в топливной сфере.

В Минэнерго напомнили, что Кыргызстан покрывает основную часть потребностей в горюче-смазочных материалах за счет импорта. Среди причин возможного дефицита названы геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски для международной логистики и рост мировых цен на нефть.

Кроме того, власти республики заявили, что работают над расширением собственных мощностей по переработке нефти и производству ГСМ.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, основная часть бензина и дизельного топлива в стране обеспечивается за счет импорта.