Антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении сына и племянника экс-главы Минфина и Комитета госдоходов Гагика Хачатряна — Артема и Арама Хачатрянов, они заочно арестованы.

Оба сейчас находятся за пределами Армении, сообщает «Sputnik Армения».

Внесенный ими ранее залог в более $500 тысяч перечислен в госбюджет.

Как отметил в беседе с журналистами адвокат Ерем Саркисян, Артем и Арам Хачатуряны не смогли посетить заседание из-за проблем со здоровьем. Обвинение ходатайствовало о применении ареста.

Защита выступила с протестом, заявив, что мера пресечения не может быть изменена из-за неявки в суд по уважительной причине.

«Мы представили медицинские документы, им запрещен перелет на определенное время. Они должны пройти некоторые обследования, после чего смогут вернуться. Нужно подождать всего несколько дней. Судебные заседания идут уже два года, и не было случая, чтобы они не явились в суд и из-за них заседание было отложено», — сказал Саркисян.

Он сообщил, что за это время Артем Хачатрян в связи с бизнесом периодически отсутствовал из страны, после чего возвращался. О выездах он заранее предупреждал.

Сейчас же отсутствие на двух заседаниях в течение одной недели, по его словам, обвинение трактует как сокрытие от следствия.

Защита ходатайствовала о переносе заседания до 7 июля, однако суд не согласился.

После получения судебного акта об аресте адвокаты Хачатрянов намерены обжаловать его в Апелляционном суде.

В июле 2024 г. у семьи Хачатряна был конфискован роскошный особняк в Лос-Анджелесе.