Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российско-украинская война вступила в «потенциально решающую фазу» и призвал союзников не ослаблять поддержку Киева. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о перспективах создания фонда поддержки Украины, который, как ожидается, будет учрежден на саммите НАТО в Анкаре, Писториус не стал комментировать возможные взносы европейских стран. Вместо этого он подчеркнул, что нынешний этап войны может стать определяющим.

«Мы должны воспользоваться этим моментом. Украине нужны деньги для производства оружия. Считаю, что мы не должны сбавлять обороты», — заявил министр.

Писториус также раскритиковал союзников по НАТО за невыполнение прежних обязательств по увеличению оборонных расходов. По его словам, на протяжении последних десяти лет большинство стран альянса не придерживались согласованных целей, что стало одной из причин усиления давления со стороны США.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что НАТО должно принимать решения коллективно.

«НАТО — это не слепое подчинение», — отметил Писториус, добавив, что решения в альянсе должны приниматься общими усилиями, «без диктата».