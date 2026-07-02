Спасатели извлекли живым 44-летнего мужчину, который провел под обломками торгового центра Galer as Playa Grande в Венесуэле более семи дней. Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле на своей странице в X.

«После более чем 72 часов работы и борьбы с крайне нестабильной конструкцией, афтершоками, обрушениями и необходимостью проложить новый путь доступа <…> мы спасли живым 44-летнего Эрнана Альберто Хиля Флореса, который находился более 7 дней в ловушке под обломками», — написал глава государства.

Букеле подчеркнул, что операция увенчалась успехом благодаря совместным усилиям команд спасателей из Чили, США, Португалии, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы и Сальвадора.

Президент отметил «экстраординарную силу и стойкость» спасенного и добавил, что сейчас ему оказывают медицинскую помощь. «В данный момент врачи оценивают его состояние, чтобы его можно было перевезти в больницу для продолжения необходимого лечения», — заключил Букеле.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.