Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цель создавать кризис в отношениях с Россией, несмотря на продолжающееся сближение с Евросоюзом.

По его словам, Армения учитывает интересы международных партнеров, но в первую очередь руководствуется собственными национальными интересами. Пашинян также подчеркнул, что процесс развития отношений с ЕС будет продолжен.

Глава армянского правительства сообщил, что накануне по его инициативе состоялся телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам Пашиняна, стороны договорились в ближайшее время продолжить детальное обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки.