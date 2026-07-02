3 июля в Киеве объявлен Днем траура в память о погибших в результате массированного ночного удара по украинской столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в этот день на всех коммунальных постройках города будут приспущены флаги. Аналогичная рекомендация дана государственным учреждениям и частным организациям.

Кличко также сообщил, что число пострадавших возросло до 86 человек, погибли не менее 13 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается в поврежденном жилом доме в Дарницком районе, где под завалами, по предварительным данным, могут оставаться люди.

08:49 Россия нанесла массированные удары по столице Украины Киеву. Как сообщили в Минобороны РФ, нанесен массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве «в ответ на удары по гражданской инфраструктуре РФ». Сообщается, что также были поражены военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

В результате атаки по состоянию на 07:00 утра зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Из-под завалов извлекают людей.

Уже известно о 10 подтвержденных жертвах, 56 раненых.





