Сначала позвольте мне коснуться самого важного за последние десятилетия события в этом регионе, а именно – мира. Я хочу поздравить Вас с заключением исторического мирного соглашения с Арменией.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает «Азертадж».

«Вы продемонстрировали лидерские качества в деле содействия миру и сотрудничеству во всем регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и общего процветания», — отметила она.