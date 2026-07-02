В Первомайском районном суде Бишкека 2 июля вынесли приговор по уголовному делу о так называемом «письме 75», пишет Kaktus.media.

Заседание проходило в закрытом режиме по решению председательствующего судьи Азирета Медерова.

На скамье подсудимых находились бывший глава ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, а также Бекболот Талгарбеков, Курсан Асанов, Курманбек Дыйканбаев, Аалы Карашев и Эмиль Узакбаев.

Суд признал Аалы Карашева, Эмиля Узакбаева, Курсана Асанова и Курманбека Дыйканбаева невиновными.

Камчыбек Ташиев признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такой же срок с конфискацией имущества получили Курманкул Зулушев, Нурланбек Тургунбек уулу и Бекболот Талгарбеков.

Камчыбек Ташиев был освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ 10 февраля 2026 года. Позже против него возбудили уголовное дело по так называемому делу «75», в рамках которого его обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним по делу проходили еще семь человек.

Изначально материалы дела были засекречены, а судебный процесс проходил в закрытом режиме. 15 июня заседания временно сделали открытыми, однако с 22 июня рассмотрение дела вновь перевели в закрытый формат.