Бронированный лимузин Audi A8, в котором находился премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, столкнулся в центре Загреба с другим автомобилем из состава кортежа сопровождения. Никто не пострадал, сообщил портал Index со ссылкой на правительство страны.

«По возвращении с заседания правительства <…> на улице Савска цеста [в центре Загреба] произошло незначительное ДТП с участием двух автомобилей из охраняемого кортежа. Пострадавших нет. Другие транспортные средства в аварию не попали, угрозы для пешеходов также не возникло», — заявили в пресс-службе хорватского правительства. В настоящее время полиция проводит расследование, призванное установить все обстоятельства происшествия.

По информации Index, речь идет об одном их «роскошных и чрезвычайно дорогих» бронированных седанов Audi A8 L Security, которые используются хорватской полицией для перевозки высших должностных лиц. Как отмечается, автомобиль оборудован стальными бронелистами, многослойным пуленепробиваемым остеклением и специальными системами защиты от взрывов и химических атак, а его вес составляет почти 4 тонны.