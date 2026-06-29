Итоги встречи президентов России и США в Анкоридже в августе минувшего года стали предметом противоречивых трактовок сегодня. Если в Вашингтоне заявили, что никаких договоренностей достигнуто не было, то в Москве сначала прозвучали оценки о наличии определенного взаимопонимания, а затем и президент России Владимир Путин подтвердил отсутствие каких-либо соглашений.

На этом фоне возникают вопросы о том, сохраняет ли Анкоридж значение отправной точки переговорного процесса, способен ли нынешний уровень эскалации повлиять на перспективы диалога и действительно ли администрация Дональда Трампа меняет подход к украинскому конфликту. Своим взглядом на ситуацию в беседе с Minval Politika поделился политический аналитик Фёдор Крашенинников.

По мнению эксперта, говорить о том, что встреча в Анкоридже стала основой для дальнейших переговоров, уже не приходится. При этом он считает, что определенные изменения произошли, скорее всего, в настроениях самого Дональда Трампа, чем в официальной политике Вашингтона.

«Я думаю, что ситуация действительно изменилась, хотя, скорее всего, изменилось настроение Трампа. Проблема в том, что Трамп может в любой момент занять другую позицию, и все опять поменяется. Пока не видно, чтобы Трамп предпринял какие-то решительные шаги по противодействию Путину», — сказал политолог.

Крашенинников также полагает, что сегодня значение переговоров в Анкоридже заметно преувеличивается, поскольку они не стали отправной точкой полноценного переговорного процесса.

«Я думаю, что Анкоридж уже давно надо забыть, тем более что Украины на тех переговорах и не было», — подчеркнул он.

Комментируя продолжающуюся эскалацию, аналитик отмечает, что взаимные удары не создают условий для политических компромиссов. По его словам, Украина продолжает наносить удары по территории России и создавать сложности для российской логистики, однако рассчитывать, что это заставит Москву изменить свою позицию, не стоит.

В то же время российские удары по украинской инфраструктуре, по его оценке, не приводят к смягчению позиции Киева: «Украина действительно наносит удары по России и создает ряд проблем, но я не советовал бы ждать, что это заставит Путина пойти на уступки. Россия, в свою очередь, наносит удары по украинской инфраструктуре, и это тоже не ведет к смягчению позиции руководства Украины».

Оценивая возможное влияние происходящего на внутриполитическую ситуацию в России, Крашенинников отмечает, что не ожидает серьезных изменений. По его мнению, существующая система государственного управления и действующие механизмы обеспечения внутренней стабильности позволяют властям сохранять контроль над ситуацией даже в условиях экономических трудностей. В связи с этим эксперт считает маловероятным возникновение каких-либо масштабных внутренних потрясений или протестных сценариев в обозримой перспективе.

Вместе с тем политолог не исключает, что новый переговорный формат со временем все же появится. Однако, по его мнению, говорить о сроках и возможных инициаторах пока преждевременно. При этом он скептически оценивает посреднические возможности Соединенных Штатов.

«Рано или поздно новый формат точно будет запущен, когда-нибудь будут и переговоры, но пока про это ничего сказать нельзя. Соединенные Штаты уже показали себя как неэффективного коммуникатора», — считает собеседник.

Отдельно Крашенинников прокомментировал заявления европейских лидеров — Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Кира Стармера, а также Владимира Зеленского, которые в последнее время давали понять, что Дональд Трамп стал занимать более жесткую или более близкую к европейской позицию по Украине.

По мнению политического аналитика, пока такие оценки не подтверждаются практическими действиями Белого дома.

«До тех пор пока Трамп не начнет предпринимать какие-то ясные шаги по усилению давления на Путина и по увеличению помощи Украине, обсуждать нечего. Рассказы о том, что позиция Трампа как-то изменилась, могут быть желанием европейских лидеров показать России, что Запад един», — заключил Крашенинников.