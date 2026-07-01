Фигурист Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан на международных соревнованиях начиная с сезона 2026/2027. Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Азербайджана.

Отмечается, что заявка, направленная в Международную федерацию фигурного катания, была рассмотрена и получила официальное одобрение. Таким образом, спортсмен получил право представлять Азербайджан на международной арене.

В Федерации зимних видов спорта Азербайджана подчеркнули, что намерены продолжать работу по развитию зимних дисциплин, привлечению перспективных спортсменов, подготовке национальных кадров и укреплению позиций страны в международном спортивном сообществе.