Вооруженные силы Ирана усилили патрулирование границ, воздушного и морского пространства страны в связи с подготовкой к церемонии прощания с погибшим руководителем республики Али Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия, сообщает ИРНА.

По его словам, в рамках траурных мероприятий на армию возложены три основные задачи, главная из которых — обеспечение территориальной целостности и национальной безопасности на фоне беспрецедентного скопления людей и прибытия иностранных делегаций.

«Подразделения армии в приграничных районах усилены, повышена безопасность сухопутных и морских рубежей. Военно-морские силы и силы противовоздушной обороны осуществляют морское наблюдение с удвоенной интенсивностью. Также усилено воздушное патрулирование, а силы ПВО контролируют воздушный трафик страны, выполняя свои прямые обязанности», — отметил официальный представитель военного ведомства.

Генерал Акраминия добавил, что второй и третьей задачами вооруженных сил станет оказание помощи скорбящим во взаимодействии с муниципалитетами Тегерана, Кума и Мешхеда, а также обеспечение всех необходимых протокольных мероприятий и воинских почестей на церемонии прощания.